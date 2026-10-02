Перфоманс Шестеркина, голы Кучерова и Капризова: русский день в НХЛ

Культура и спорт

Фото: [ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»]

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в ночь с 1 на 2 октября состоялись восемь матчей регулярного чемпионата. Портал «Подмосковье сегодня» рассказывает, как себя проявили в них российские фигуристы.

Шестеркин исполнил свою мечту

Одно из самых ярких и эмоциональных событий игрового дня — гол российского голкипера Игоря Шестеркина. Это лишь 13-я шайба в истории НХЛ, заброшенная голкипером прямым броском. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» в концовке матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» оценил ситуацию и верхом отправил игровой снаряд в ворота, уже оставленные его визави Андреем Василевским. Шестеркин установил окончательный счет в матче — 5:1. Он признался, что давно мечтал забить гол в НХЛ, и пообещал, что попробует повторить.

Российский голкипер был признан первой звездой матча. Он не только забросил столь редкую шайбу, но и с прямыми обязанностями справлялся превосходно, отразив 24 броска из 25. «Тампа» много, но несколько сумбурно атаковала. Единственную шайбу записал на свой счет Никита Кучеров в середине второго периода, отличиться ему помог новичок команды Илья Михеев.

Для «Рейнджерс» же игра сложилась удачно. Уже в первом периоде команда из Нью-Йорка комфортно повела в две шайбы. Первую в большинстве забросил Мика Зибанежад, которому ассистировал новичок и самый дорогой игрой команды Павел Дорофеев. Вторую россиянин забросил сам — в быстрой контратаке переиграл Василевского в ближнем бою.

Русская «Миннесота» начинает с победы

Фото: [ХК «Миннесота Уайлд»]

«Миннесота Уайлд» — одна из самых русских команд в лиге. За нее играют Кирилл Капризов, Данила Юров, Максим Шабанов и Яков Тренин. Причем все эти хоккеисты играют весьма важную роль.

Заметны были россияне и в первом матче «Уайлд» в новом сезоне против «Нэшвилл Предаторз» (3:1). Юров вышел во второй спецбригаде большинства и поучаствовал во втором голе команды, который в итоге оказался победным. А все вопросы о победителе снял в третьем периоде Кирилл Капризов, ударно начав сезон, начиная с которого он будет зарабатывать по $17 млн в год.

Подколзин — один из лидеров «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Василий Подколзин с самого начала чемпионата доказывает свое право играть в первом звене с Коннором Макдэвидом и в первой бригаде большинства.

Волею календаря «Эдмонтон» на старте чемпионата дважды подряд играл с «Ванкувер Кэнакс». В первом матче «Косатки» забрали неожиданную победу (6:5 ОТ), но Подколзин сделал все возможное, чтобы она не случилась, забросив две шайбы.

Во второй игре голов было еще больше — победа «Эдмонтона» с удивительным счетом 9:7. Подколзин забросил первую шайбу в большинстве, а на девятую ассистировал Леону Драйзайтлю — вновь в неравных составах.

Фото: [ХК «Эдмонтон Ойлерз»]

Примечательно, что Подколзин мощно проявил себя в матчах против «Ванкувера», который в свое время задрафтовал нападающего, но толком не смог раскрыть игрока.

Россияне-ассистенты

Еще несколько российских игроков отметились результативными передачами. «Коламбус Блю Джекетс» обыграли «Баффало Сейбрз» со счетом 6:3. Дмитрий Воронков и новобранец команды Валерий Ничушкин помогли отличиться в большинстве Шону Монахану.

«Юта Маммот» разнесла «Чикаго Блэкхокс» со счетом 6:0. Трое россиян записали на свой счет по одному результативному баллу. Даниил Бут забросил последнюю шайбу в матче, а защитники Михаил Сергачев и Дмитрий Симашев отметились голевыми передачами.

Свой результативный балл за ассист получил и защитник «Флорида Пантерз» Дмитрий Куликов. Однако его команда уступила в овертайме «Сан-Хосе Шаркс» (3:4).

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