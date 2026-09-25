Виктор Беззубов, организатор конкурса, жюри которого должен был возглавить музыкальный критик Сергей Соседов, рассказал о последних часах его жизни.

В комментарии aif.ru Беззубов отметил, что встретил журналиста в Якутии в 4 часа утра. Он спросил его об усталости от дороги, на что Сергей ответил, что сбылась его мечта — попасть в Якутию, поэтому усталость не главное.

Мать критика Антонина Петровна последний раз общалась с сыном вечером 21-го сентября, перед отъездом. Самолет критика вылетал в 23:00 мск из Шереметьево. Женщина рассказала, что попросила сына позвонить, потому что он редко это делал.

Соседов умер в отеле города Нерюнгри на 59-м году жизни. По словам Беззубова, трагедия произошла на лестнице, но, отметил он, пока непонятно, споткнулся критик или поскользнулся. Ясно одно: Сергей ударился головой о плитку и потерял сознание. Из-за удара появилась гематома и отек мозга.

«Шансы сразу были плохие. Врачи сказали: „Мы сделаем все, что можно“», — рассказал Беззубов.

По его словам, решение об операции принималось коллегиально: глава города подключил консилиум, приехали главный врач города и начальник управления здравоохранения. Возможно, даже связывались с Москвой, прежде чем принять решение.

Но операция не помогла — как показало вскрытие, травма была несовместима с жизнью. Официальное заключение должно было появиться позже.

Поклонники и коллеги выражают соболезнования семье и близким Соседова. Память о нем останется в многочисленных публикациях и его работах.

Ранее балерина Анастасия Волочкова отреагировала на смерть Сергея Соседова.