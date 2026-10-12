В семье SHAMAN горе: певец потерял близкого человека

Teleprogramma.org: SHAMAN сообщил о смерти дедушки прямо со сцены в Подольске

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), переживает тяжелую утрату: 34-летний артист сообщил о кончине своего дедушки Николая Владимировича, передает Teleprogramma.org. О трагическим известии он сообщил со сцены во время выступления, посвященного 250-летию Подольска.

SHAMAN признался, что всегда испытывал к дедушке глубокие теплые чувства.

«Я его уважаю, люблю. Но сегодня он покинул нас. Я как артист должен быть с вами максимально открытым», — сказал певец.

Николай Владимирович был важной частью жизни Ярослава. Несколько лет назад на одной из встреч с журналистами певец прервал общение, чтобы ответить на звонок деда. Тогда стало очевидно, что у пожилого мужчины возникли проблемы со здоровьем. Несмотря на это, он продолжал поддерживать внука.

Дедушка SHAMAN также появился в видеоклипе на песню «Моя Россия». Его участие стало символичным — оно подчеркнуло связь поколений и любовь к Родине, которую артист часто выражает в своем творчестве.

Ранее стало известно о смерти тестя народного артиста РФ Михаила Турецкого.

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