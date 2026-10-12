Племянник Кашпировского рассказал, как тело психотерапевта будут доставлять на Украину

Тело известного психотерапевта Анатолия Кашпировского, скончавшегося в возрасте 87 лет, будет доставлено из Москвы в украинскую Винницу. Там пройдут похороны — рядом с матерью психотерапевта. Об этом РИА Новости сообщил племянник Кашпировского Юрий Мамаев.

Маршрут транспортировки будет следующим: из Москвы (аэропорт Внуково) тело направят в Стамбул (новый аэропорт), затем в Варшаву (аэропорт имени Фредерика Шопена), после чего — в Киев (аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского или Борисполь). В настоящее время гроб уже направляется в Стамбул.

По словам Юрия, перевозка осуществляется по международным стандартам: гроб оцинкован и помещен в деревянный контейнер. Это обязательное требование при транспортировке тел через границы.

Кашпировский родился 11 августа 1939 года в селе Ставница на западе Украины. В 1962 году он получил диплом Винницкого медицинского института. Около 25 лет работал психиатром и психотерапевтом в местной больнице имени академика А. И. Ющенко.

Широкую известность ему принес цикл телепередач «Сеансы здоровья врача-психотерапевта Анатолия Кашпировского», который начал выходить на центральном телевидении с октября 1989 года. По оценкам вещателя, эти выпуски посмотрели около 300 млн человек.

Ранее стало известно, во сколько обойдется перевозка тела Анатолия Кашпировского на Украину.