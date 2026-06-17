«Без парика и с отеками»: Лерчек прошла седьмой курс химиотерапии

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, продолжает борьбу с раком желудка. Накануне она завершила седьмой курс химиотерапии, сообщает The Voice.

Напомним, Лерчек узнала о диагнозе после рождения четвертого ребенка от танцора Луиса Сквиччиарини.

Возлюбленный блогера в соцсетях опубликовал видеоролик, на котором Лерчек играет с сыном без парика. На кадрах заметны отеки лица и тела — это побочный эффект лечения. Врачи, как отметил Луич, объяснили такие изменения упавшим уровнем белка и гормональным сбоем.

Несмотря на тяжелую терапию, брови и ресницы Лерчек не выпали, но стали менее густыми. Однако после первого курса химиотерапии у нее ухудшилось зрение на правый глаз, и она была в реанимации.

«Врачи говорят, что все индивидуально. Брови и ресницы тоже выпадают, но не так сильно, как волосы. Но Лера все равно остается для меня самой красивой», — отметил танцор.

Сейчас Валерия проходит лечение частично в клинике, частично дома. Блогеру осталось пройти еще два курса химиотерапии. Решение о необходимости их проведения примет лечащий врач.

Фото: [ соцсети ]

Семья Лерчек старается поддерживать ее. Дети знают всю правду о болезни матери, и с ними занимается психолог, чтобы помочь справиться с переживаниями. Валерия пытается сохранять активность: посещает спортзал и участвует в различных мероприятиях. Однако такой образ жизни вызвал вопросы у прокуратуры Москвы — накануне стало известно, что ведомство инициировало повторную экспертизу, чтобы оценить реальное состояние блогера.