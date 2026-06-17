От блогов до наручников: обвинение требует отправить Митрошину в колонию на три года

В Тверском районном суде Москвы начались прения сторон по уголовному делу блогера Александры Митрошиной, передает РБК. На этом этапе прокурор обозначил свою позицию и запросы о наказании для подсудимой.

Государственный обвинитель попросил суд назначить Митрошиной наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Помимо этого, прокуратура требует конфисковать у блогера денежные средства в размере 115 млн рублей, которые, по мнению следствия, были получены незаконным путем.

Напомним, что основанием для возбуждения уголовного дела стало уклонение от уплаты налогов. По версии следствия, Митрошина не выплатила в бюджет более 127 млн рублей. Блогер частично признала свою вину и ранее пыталась погасить задолженность, однако это не остановило судебный процесс.

В ходе прений стороны привели свои аргументы. Защита настаивает на смягчении наказания, указывая на то, что Митрошина раскаялась и сотрудничала со следствием. Однако прокуратура считает, что масштаб нарушений требует реального лишения свободы.

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