«Химия — утром, штанга — днем»: почему прокуратура требует новой экспертизы для Лерчек?

Прокуратура Москвы направила в Гагаринский суд ходатайство о назначении блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, повторной комплексной судебно-медицинской комиссионной экспертизы, сообщает ТАСС. Ведомство также просит проверить отца ее четвертого ребенка Луиса Сквиччиарини и применить к нему меры прокурорского реагирования.

Причиной для требований стали публикации блогера в социальных сетях. В день прохождения очередного сеанса химиотерапии Лерчек поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда того же дня тренируется в спортзале фитнес-клуба и поднимает тяжести. При этом ранее она сообщала, что перенесла операцию по восстановлению позвонков, разрушенных метастазами.

В прокуратуре отметили, что такие упражнения после операции на позвоночнике не только противопоказаны, но и физически невозможны.

В заявлении прокуратура потребовала предъявить медицинскую карту Чекалиной и провести повторную экспертизу для оценки ее физического состояния. Также ведомство просит проверить Сквиччиарини, который, по данным следствия, участвует в ведении аккаунта блогера и публикации контента.

В прокуратуре подчеркнули, что тяжелый диагноз, предполагающий практически прикованность к постели, не позволяет Лерчек подробно показывать все стороны своей жизни.

Накануне телеведущий Андрей Малахов усомнился в диагнозе Валерии Чекалиной.