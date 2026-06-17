Диспетчер задает 5 вопросов: врач раскрыла алгоритм правильного вызова скорой

В экстренной ситуации каждая секунда на счету, но именно в такие моменты люди чаще всего теряются: путают адрес, забывают код домофона, не могут внятно описать симптомы. Врач-терапевт Александра Куденко рассказала REGIONS , как правильно вызвать скорую помощь в Подмосковье, что говорить диспетчеру и какие действия до приезда бригады могут спасти жизнь.

Два номера, которые работают всегда

Первое, что необходимо запомнить, — в России действуют два основных номера для вызова экстренных служб. Это 103 — прямой канал связи со скорой медицинской помощью, и 112 — единый номер для всех экстренных операторов.

Оба номера бесплатны и работают при любых обстоятельствах: даже при отсутствии сим-карты в телефоне, нулевом балансе на счету или в роуминге. Звонить можно с любого устройства — стационарного, мобильного или даже старого кнопочного аппарата.

Особенность номера 112 в его универсальности. Если человек растерялся и не может вспомнить специализированный номер, достаточно набрать 112. Оператор перенаправит вызов к нужной службе — скорой, полиции, пожарным или спасателям.

«Самая частая ошибка родственников — начать кормить или поить больного, давать таблетки „от головы“ или „от сердца“ без разбора. При боли в животе нельзя давать обезболивающее до осмотра врача — это может привести к перитониту и даже летальному исходу. Дождитесь бригады, расскажите им о симптомах, и они сами назначат нужное лечение», — Александра Куденко.

Когда скорая задерживается: действия при критическом состоянии

В часы пик, непогоду или в отдаленных районах время ожидания бригады может увеличиться. В такой ситуации бездействие недопустимо.

При остановке дыхания и отсутствии пульса необходимо немедленно начать сердечно-легочную реанимацию — непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Даже без специальной подготовки диспетчер по телефону подскажет алгоритм действий: ладони на центр груди, руки в замок, ритмичные нажатия с частотой 100-120 в минуту, глубина 5-6 сантиметров.

При кровотечении — прижать рану чистой тканью, наложить давящую повязку. При сильном кровотечении из конечности — наложить жгут выше раны не более чем на два часа, обязательно записав время наложения.

При удушье — помочь принять удобное положение, открыть окно, расстегнуть одежду. Если у астматика есть ингалятор — помочь им воспользоваться.

«В экстренной ситуации главное — четкость, спокойствие и знание простых правил», — резюмировала Александра Куденко.

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