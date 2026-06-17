Одиночество убивает память: ученые выяснили — чувство изоляции опаснее, чем отсутствие друзей

Ученые проанализировали данные 175 тысяч человек из 18 стран и пришли к пугающему выводу: субъективное чувство одиночества ускоряет ухудшение памяти и мышления гораздо сильнее, чем реальная социальная изоляция. Об этом сообщает Lenta.ru.

Исследователи из Journal of Personality and Social Psychology (JPSP) развели два понятия. Социальная изоляция — это объективное отсутствие контактов. Одиночество — субъективное ощущение, что тебя никто не понимает и не ждет. Оказалось, что именно второе бьет по мозгу. Увеличение уровня одиночества на 10% сопровождалось ростом риска ухудшения памяти и мышления на 8-9%. При этом те, кто часто чувствовал себя одиноким, реже возвращались от легких когнитивных нарушений к нормальному состоянию.

А сама по себе изоляция демонстрировала гораздо более слабую связь с ухудшением работы мозга. Проще говоря, можно жить в окружении людей, но чувствовать себя брошенным — и это убьет ваш мозг быстрее, чем физическое одиночество.

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