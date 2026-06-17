Трубы забили пеной и пробками: как на участке Ларисы Долиной в Подмосковье борются с утечкой сточных вод

На участке Ларисы Долиной в Подмосковье специалисты перекрыли трубы, через которые в природный ручей попадали сточные воды. Как сообщает «МК» со ссылкой на телеграм-канал Mash, каналы забили деревянными пробками и залили монтажной пеной.

Теперь инспекторы будут регулярно проверять, держатся ли «пломбы» и не просачивается ли жидкость наружу. График объездов составлен до конца года.

Ранее выяснилось, что с территории певицы через искусственный пруд по ржавым трубам стекала болотная грязь, загрязнившая ручей. По данным СМИ, Долиной за это нарушение грозит штраф до 100 млн рублей. Искусственный водоем на участке артистки был создан еще в 2001 году. Для выемки грунта применяли тяжелую технику, позже вокруг пруда построили два жилых дома и гараж.

Экологи отмечают, что самовольный сброс сточных вод в природные объекты — грубое нарушение водного законодательства. В Росприроднадзоре продолжается проверка. Сама Долина пока не комментирует ситуацию. Однако, судя по действиям, угроза крупного штрафа заставила владельцев участка оперативно перекрыть проблемные стоки. Местные жители, чьи дома расположены ниже по течению ручья, надеются, что после вмешательства инспекторов экологическая ситуация улучшится. Окончательное решение о размере взыскания будет принято по итогам лабораторных анализов проб воды. Ведомство также рассматривает вопрос о возмещении вреда, причиненного водному объекту. Певица, если штраф будет подтвержден, может оспорить его в суде.

Ранее сообщалось, что обвинение требует отправить Митрошину в колонию на три года.