Не поздно, а в самый раз: специалист назвала цветы, которые сеют в июне в Подмосковье

Многие дачники в Подмосковье уверены: с приходом июня все посадочные работы пора сворачивать. Однако это заблуждение может лишить участок ярких красок до самой осени. Региональный эксперт Марина Платонова объяснила в беседе с REGIONS , почему начало лета — идеальное время для посева декоративных растений, и назвала культуры, которые успевают зацвести даже при поздней посадке.

Июньский сев: почему это выгодно

Земля в Подмосковье к июню прогревается основательно, а возвратные заморозки остаются в прошлом. Световой день достигает максимума, и солнце дает растениям энергию для быстрого роста. Семена попадают в комфортную среду, набухают стремительно и выпускают ростки дружнее, чем при весенних посевах в холодную почву.

Кроме того, июньские посадки решают конкретную задачу: они маскируют пустоты, которые остаются после отцветания тюльпанов, нарциссов и других луковичных. Вместо увядающих листьев на клумбе появляется свежая зелень, а через полтора-два месяца — полноценное цветение.

«Многие дачники считают, что к началу лета все работы должны быть завершены. На самом деле июнь открывает второе дыхание для тех, кто не успел или хочет продлить праздник цвета до самых заморозков», — пояснила REGIONS специалист садово-паркового хозяйства Марина Платонова.

Топ-5 однолетников, которые сеют в июне

Если цель — получить цветы в текущем сезоне, выбор однозначно за однолетниками. Они стремительно развиваются и радуют бутонами с середины лета до октября. Эксперт выделила пять беспроигрышных вариантов:

Бархатцы (тагетесы). Классика, которая не подводит. Посев в открытый грунт в июне гарантирует пышные шапки уже к августу. Бархатцы засухоустойчивы, неприхотливы к почве и отпугивают вредителей от соседних культур. Для быстрого результата лучше брать низкорослые сорта.

Цинния. Фаворит летнего сева. Всходы появляются через неделю, а цветение наступает спустя полтора месяца. Цинния стойко переносит жару и продолжает цвести до первых осенних заморозков.

Настурция. Крупные семена удобно раскладывать в грунт, всходят они дружно — через 7-10 дней. Первые цветы появляются уже через месяц. Настурция хороша в бордюрах и подвесных кашпо. Интересная деталь: ее листья съедобны и добавляют остроты летним салатам.

Календула (ноготки). Золотисто-оранжевые корзинки не только украшают клумбу, но и обладают лечебными свойствами. Растение устойчиво к перепадам температур и цветет до глубокой осени.

Космея. Изящные «ромашки» на высоких стеблях с ажурной листвой. Космея легко адаптируется к любым условиям, а ее самосев на следующий год только приветствуется.

«Бархатцы, циннии и настурция — мои фавориты для июньских посевов. Они прощают ошибки новичкам, растут на любой почве и цветут до самого снега», — поделилась Марина Платонова.

Расширенный список однолетников для июньского сева

Помимо пятерки лидеров, эксперт рекомендует обратить внимание на следующие культуры:

Лаватера — нежные «розочки» на высоких кустах, цветет с июля до сентября.

Годеция — компактные кустики с шелковистыми колокольчиками.

Иберис — белое облако мелких цветов, идеально для бордюров.

Львиный зев (антирринум) — июнь — идеальное время для его посева.

Маттиола (левкой) — посев в начале июня для наслаждения вечерним ароматом в августе.

Душистый горошек — зацветет к концу лета.

Портулак — почвопокровник с яркими цветами для солнечных мест.

Подсолнечник декоративный — быстро растет и создает яркие акценты.

Гипсофила — нежные «облачка», добавляющие воздушность букетам.

При выборе семян эксперт советует смотреть на срок вегетации. Она также рекомендовала смотреть на сорта, у которых от всходов до цветения проходит 40-50 дней, а не 70-80. Тогда к середине августа клумба уже может заиграть новыми красками.

Многолетники: посев с расчетом на будущее

Июнь подходит не только для однолетников. Это отличный период для посева многолетних цветов, которые зацветут на следующий год, но успеют укорениться до зимы.

Двулетники (турецкая гвоздика, маргаритки, виола). Посеянные в июне, они сформируют крепкие розетки, хорошо перезимуют и пышно зацветут следующей весной.

Многолетники (люпин, аквилегия, дельфиниум, ромашка, колокольчики). Дадут крепкие всходы и в следующем году уже порадуют первыми бутонами.

Наперстянка (дигиталис). Ее высокие свечи с колокольчиками лучше всего сеять в июне, чтобы зацвели на второй год.

Эхинацея и рудбекия. Успевают укорениться и при благоприятных условиях зацветают к концу текущего лета. Хорошо зимуют даже без укрытия.

Пять правил успешного июньского посева

Чтобы семена взошли быстро и дружно, достаточно соблюдать несложную технологию:

Выбирать время. Сеять лучше в пасмурный день или ближе к вечеру. Дневная жара пересушивает верхний слой почвы, и семена могут погибнуть.

Обильно увлажнять. До появления всходов почва не должна пересыхать. Использовать мелкодисперсный распылитель, чтобы не размыть семена.

Не загущать. Густые всходы вытягиваются, болеют и плохо цветут. Лучше сеять реже или потом проредить.

Притенять. В первую неделю после посева при сильной жаре грядку можно укрыть белым спанбондом. Это создаст парниковый эффект и защитит от палящих лучей.

Мульчировать. После полива обязательно замульчировать грядку — это сохранит влагу, особенно если посещать участок только по выходным.

Марина Платонова предупреждает, что самой частой ошибкой при июньских посевах становится недостаточный полив. Эксперт поясняет, что земля в этот период быстро пересыхает, из-за чего семена не успевают прорасти. Специалист рекомендует дачникам, посещающим участок только по выходным, обязательно мульчировать грядки после увлажнения почвы для сохранения влаги.