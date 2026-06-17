Не поздно, а в самый раз: специалист назвала цветы, которые сеют в июне в Подмосковье
Фото: [Подмосковье сегодня/Евгения Гавриленко]
Многие дачники в Подмосковье уверены: с приходом июня все посадочные работы пора сворачивать. Однако это заблуждение может лишить участок ярких красок до самой осени. Региональный эксперт Марина Платонова объяснила в беседе с REGIONS, почему начало лета — идеальное время для посева декоративных растений, и назвала культуры, которые успевают зацвести даже при поздней посадке.
Июньский сев: почему это выгодно
Земля в Подмосковье к июню прогревается основательно, а возвратные заморозки остаются в прошлом. Световой день достигает максимума, и солнце дает растениям энергию для быстрого роста. Семена попадают в комфортную среду, набухают стремительно и выпускают ростки дружнее, чем при весенних посевах в холодную почву.
Кроме того, июньские посадки решают конкретную задачу: они маскируют пустоты, которые остаются после отцветания тюльпанов, нарциссов и других луковичных. Вместо увядающих листьев на клумбе появляется свежая зелень, а через полтора-два месяца — полноценное цветение.
«Многие дачники считают, что к началу лета все работы должны быть завершены. На самом деле июнь открывает второе дыхание для тех, кто не успел или хочет продлить праздник цвета до самых заморозков», — пояснила REGIONS специалист садово-паркового хозяйства Марина Платонова.
Топ-5 однолетников, которые сеют в июне
Если цель — получить цветы в текущем сезоне, выбор однозначно за однолетниками. Они стремительно развиваются и радуют бутонами с середины лета до октября. Эксперт выделила пять беспроигрышных вариантов:
- Бархатцы (тагетесы). Классика, которая не подводит. Посев в открытый грунт в июне гарантирует пышные шапки уже к августу. Бархатцы засухоустойчивы, неприхотливы к почве и отпугивают вредителей от соседних культур. Для быстрого результата лучше брать низкорослые сорта.
- Цинния. Фаворит летнего сева. Всходы появляются через неделю, а цветение наступает спустя полтора месяца. Цинния стойко переносит жару и продолжает цвести до первых осенних заморозков.
- Настурция. Крупные семена удобно раскладывать в грунт, всходят они дружно — через 7-10 дней. Первые цветы появляются уже через месяц. Настурция хороша в бордюрах и подвесных кашпо. Интересная деталь: ее листья съедобны и добавляют остроты летним салатам.
- Календула (ноготки). Золотисто-оранжевые корзинки не только украшают клумбу, но и обладают лечебными свойствами. Растение устойчиво к перепадам температур и цветет до глубокой осени.
- Космея. Изящные «ромашки» на высоких стеблях с ажурной листвой. Космея легко адаптируется к любым условиям, а ее самосев на следующий год только приветствуется.
«Бархатцы, циннии и настурция — мои фавориты для июньских посевов. Они прощают ошибки новичкам, растут на любой почве и цветут до самого снега», — поделилась Марина Платонова.
Расширенный список однолетников для июньского сева
Помимо пятерки лидеров, эксперт рекомендует обратить внимание на следующие культуры:
- Лаватера — нежные «розочки» на высоких кустах, цветет с июля до сентября.
- Годеция — компактные кустики с шелковистыми колокольчиками.
- Иберис — белое облако мелких цветов, идеально для бордюров.
- Львиный зев (антирринум) — июнь — идеальное время для его посева.
- Маттиола (левкой) — посев в начале июня для наслаждения вечерним ароматом в августе.
- Душистый горошек — зацветет к концу лета.
- Портулак — почвопокровник с яркими цветами для солнечных мест.
- Подсолнечник декоративный — быстро растет и создает яркие акценты.
- Гипсофила — нежные «облачка», добавляющие воздушность букетам.
При выборе семян эксперт советует смотреть на срок вегетации. Она также рекомендовала смотреть на сорта, у которых от всходов до цветения проходит 40-50 дней, а не 70-80. Тогда к середине августа клумба уже может заиграть новыми красками.
Многолетники: посев с расчетом на будущее
Июнь подходит не только для однолетников. Это отличный период для посева многолетних цветов, которые зацветут на следующий год, но успеют укорениться до зимы.
- Двулетники (турецкая гвоздика, маргаритки, виола). Посеянные в июне, они сформируют крепкие розетки, хорошо перезимуют и пышно зацветут следующей весной.
- Многолетники (люпин, аквилегия, дельфиниум, ромашка, колокольчики). Дадут крепкие всходы и в следующем году уже порадуют первыми бутонами.
- Наперстянка (дигиталис). Ее высокие свечи с колокольчиками лучше всего сеять в июне, чтобы зацвели на второй год.
- Эхинацея и рудбекия. Успевают укорениться и при благоприятных условиях зацветают к концу текущего лета. Хорошо зимуют даже без укрытия.
Пять правил успешного июньского посева
Чтобы семена взошли быстро и дружно, достаточно соблюдать несложную технологию:
- Выбирать время. Сеять лучше в пасмурный день или ближе к вечеру. Дневная жара пересушивает верхний слой почвы, и семена могут погибнуть.
- Обильно увлажнять. До появления всходов почва не должна пересыхать. Использовать мелкодисперсный распылитель, чтобы не размыть семена.
- Не загущать. Густые всходы вытягиваются, болеют и плохо цветут. Лучше сеять реже или потом проредить.
- Притенять. В первую неделю после посева при сильной жаре грядку можно укрыть белым спанбондом. Это создаст парниковый эффект и защитит от палящих лучей.
- Мульчировать. После полива обязательно замульчировать грядку — это сохранит влагу, особенно если посещать участок только по выходным.
Марина Платонова предупреждает, что самой частой ошибкой при июньских посевах становится недостаточный полив. Эксперт поясняет, что земля в этот период быстро пересыхает, из-за чего семена не успевают прорасти. Специалист рекомендует дачникам, посещающим участок только по выходным, обязательно мульчировать грядки после увлажнения почвы для сохранения влаги.