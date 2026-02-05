Blizzard перезапускает Overwatch 2: игра вернет старое название, а прогресс игроков обнулится
Сезон в Overwatch начнется заново 10 февраля с пятью новыми героями
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Компания Blizzard Entertainment объявила о масштабном перезапуске своей командной шутер-игры Overwatch 2, пишет Esports. Проекту вернут оригинальное название — Overwatch, а вся система сезонного прогресса будет обнулена. Следующий сезон, стартующий 10 февраля, станет первым в рамках обновленной системы.
Игроков ждет значительное обновление контента: в игру будут добавят пять новых героев, среди которых присутствует необычный персонаж — кот, оснащенный реактивным ранцем (джетпаком).
Параллельно с перезапуском Blizzard анонсировала выпуск версии игры для предстоящей консоли Nintendo Switch 2. Выход портативной версии Overwatch запланирован на осень 2026 года.
Ранее сообщалась, что украинского футболиста Михаила Мудрика забанили в Counter-Strike 2 из-за упоминания Волынской резни.