Украинского футболиста забанили в Counter-Strike 2 из-за упоминания Волынской резни

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик попал в новый скандал. Полузащитника на месяц забанили в компьютерной игре Counter-Strike 2 из-за упоминания Волынской резни при общении в чате с соперником из Польши.

Мудрик задел крайне больную тему для поляков. В 1943-44 годах украинские националисты организовали массовые убийства поляков на Украине, которые проводили с особой жестокостью.

«Волынь» — следующая карта. «Волынь» ты будешь помнить вечно, бомж. Затем следующая карта — «39», — написал Мудрик в чате.

Его польский соперник пожаловался администраторам игры, и футболист был заблокирован на 28 дней.

Мудрик попытался оправдаться тем, что поляки первыми его провоцировали, первыми написав в игре «Слава России». Также он рассказал, что постоянно слышит рассказы о том, как в Польше с неуважением относятся к проживающим там украинцам.

Михаил Мудрик не играл с конца 2024 года из-за проваленного допинг-теста. Сообщалось, что эта проблема вроде бы решена. Футболист может вернуться к тренировкам. «Челси» могут отправить его в аренду в французский «Страсбур».

В сентябре Мудрика лишили водительских прав из-за многократных нарушений ПДД.