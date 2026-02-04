Украинского футболиста забанили в Counter-Strike 2 из-за упоминания Волынской резни
Футболиста «Челси» Мудрика заблокировали в Counter-Strike 2
Фото: [ФК «Челси»]
Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик попал в новый скандал. Полузащитника на месяц забанили в компьютерной игре Counter-Strike 2 из-за упоминания Волынской резни при общении в чате с соперником из Польши.
Мудрик задел крайне больную тему для поляков. В 1943-44 годах украинские националисты организовали массовые убийства поляков на Украине, которые проводили с особой жестокостью.
«Волынь» — следующая карта. «Волынь» ты будешь помнить вечно, бомж. Затем следующая карта — «39», — написал Мудрик в чате.
Его польский соперник пожаловался администраторам игры, и футболист был заблокирован на 28 дней.
Мудрик попытался оправдаться тем, что поляки первыми его провоцировали, первыми написав в игре «Слава России». Также он рассказал, что постоянно слышит рассказы о том, как в Польше с неуважением относятся к проживающим там украинцам.
Михаил Мудрик не играл с конца 2024 года из-за проваленного допинг-теста. Сообщалось, что эта проблема вроде бы решена. Футболист может вернуться к тренировкам. «Челси» могут отправить его в аренду в французский «Страсбур».
В сентябре Мудрика лишили водительских прав из-за многократных нарушений ПДД.