Боб Хартли рассказал, как его уговорили возглавить «Локомотив»: трижды отказывался

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли эмоционально высказался о своей работе в России после выхода команды в финал Кубка Гагарина. «Локомотив» в седьмом матче полуфинальной серии во втором овертайме одолел омский «Авангард» (4:3), бывшую команду своего тренера.

65-летний канадский специалист признался, что получает удовольствие от работы с ярославской командой и испытывает гордость за своих игроков. Хартли пришел в «Локомотив» перед началом сезона после того, как Игорь Никитин, выигравший с железнодорожниками Кубок Гагарина, перешел в ЦСКА.

«Я был уверен, что моя тренерская карьера завершена. Думал, что так и будет, продолжал работать в хоккее, на телевидении, радио, занимался бизнесом, был счастливым дедушкой. Юрий Яковлев (президент «Локомотива» — прим.) звонил мне четыре раза, трижды я отказывался. Но он очень хорошо умеет вести переговоры. Не было разговора о контракте, он просто сказал: «Добро пожаловать в Ярославль», — рассказал Боб Хартли.

Тренер назвал «Локомотив» командой-чемпионом и командой-семьей, которая растит отличных игроков. Ранее Боб Хартли тренировал в НХЛ «Колорадо», с которым выиграл Кубок Стэнли, «Атланту» и «Калгари». В России канадец выиграл в 2021 году Кубок Гагарина с «Авангардом».

«Локомотив» в финале Кубка Гагарина сыграет с «Ак Барсом». Серия стартует 11 мая в Ярославле.