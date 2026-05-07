Длительные мучения и потеря 10 кг: женщина из Кузбасса обрела надежду после ювелирной операции

Жительница Кемеровской области Татьяна Николаевна пережила настоящий кошмар из-за заболевания, которое долгое время не могли распознать врачи. Некогда активная и спортивная женщина буквально таяла на глазах и теряла всякую волю к жизни. Причиной стали жуткие, изматывающие боли, которые превратили ее дни в бесконечное страдание, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, за год непрекращающихся мучений пациентка похудела на 10 килограммов. Назначаемые лекарства не приносили облегчения, а силы стремительно уходили. Диагноз оставался неизвестным. Распознать редкую патологию смогли медики в Кемерове.

По данным издания, в ходе тщательной диагностики выяснилось, что виновницей всех бед пациентки была смещенная кость копчика. Она буквально впивалась в окружающие ткани, давила на внутренние органы и медленно, но неуклонно разрушала жизнь человека изнутри.

«Хотелось просто все оставить», — вспоминает пациентка.

Спасением для Татьяны Николаевны стала сложная и, как отмечают специалисты, почти ювелирная операция, которая и вернула женщину к нормальной жизни. Сами врачи называют это вмешательство для пациентки «вторым рождением».

«Такие операции редки: 3–5 случаев в год на все отделения травматологии нашей больницы», — рассказала пресс-служба Больница имени М.А. Подгорбунского.

Ранее сообщалось, что врачи ДКЦ им. Л. М. Рошаля извлекли из желудка ребенка ком волос размером с кокос.