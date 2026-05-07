Ошибки в сообщениях и скудная речь: как выявить деменцию по переписке

Ранняя диагностика когнитивных нарушений становится возможной благодаря анализу повседневного общения. Врач-психиатр Мария Штань выделила ключевые маркеры, которые помогают заподозрить развитие деменции у близкого человека еще на этапе текстовой переписки или обычного разговора, пишет Лента.ру.

Тревожные звонки в цифровом общении

Первичные проявления дегенеративного синдрома часто отражаются на качестве письменной речи. По словам эксперта проекта «Деменция.net», стоит насторожиться, если человек начинает допускать нехарактерные для него орфографические и грамматические ошибки. Особое внимание следует уделить структуре сообщений: предложения теряют логическую связь, а смысловая нагрузка становится размытой. В текстах сокращается использование описательных слов — прилагательных и наречий, а вместо них появляются навязчивые повторы одних и тех же фраз.

Изменения в поведении и манере письма

Помимо содержания текстов, индикатором проблемы служат физические изменения в процессе письма. Штань пояснила, что явным сигналом является трансформация почерка или внезапная необходимость записывать устную речь на бумаге, если ранее такая привычка отсутствовала. В разговоре больному становится сложно подбирать названия для конкретных предметов, он заменяет их общими понятиями или описаниями функций.

Важность дифференциальной диагностики

Специалист обратила внимание на то, что подобные симптомы не всегда однозначно указывают на необратимые изменения мозга. Схожие нарушения речи и письма могут возникать на фоне затяжной хронической усталости или сильного стресса. Тем не менее появление таких признаков требует внимательного отношения и консультации с профильным медиком для исключения патологических процессов.