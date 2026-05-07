Безопасность в один клик: в Чебоксарах запустили навигатор по укрытиям

В столице Чувашии внедрено новое цифровое решение для обеспечения защиты населения в экстренных ситуациях. Муниципальные власти представили интерактивный сервис, который поможет горожанам быстро сориентироваться при угрозе с воздуха. Об этом пишет КП-Казань.

Цифровой помощник при воздушной тревоге

Глава Чебоксар Станислав Трофимов сообщил о запуске специализированного чат-бота в мессенджере MAX. Этот инструмент разработан специально для оперативного поиска безопасных мест в случае объявления ракетной опасности или угрозы атаки беспилотников. Основная задача сервиса — обеспечить мгновенный доступ к информации об укрытиях, когда счет идет на секунды.

Как работает система навигации

Алгоритм использования бота максимально упрощен для удобства пользователей в стрессовой ситуации. Человеку, оказавшемуся на улице во время сигнала тревоги, необходимо лишь отправить свою текущую геолокацию со смартфона или вручную вписать ближайший адрес. В ответ система моментально формирует список из нескольких ближайших защитных сооружений и отображает их на интерактивной карте, прокладывая маршрут.

Призыв к мобилизации внимания

Градоначальник подчеркнул важность предварительной подготовки и призвал жителей и гостей столицы заранее подключиться к ресурсу по официальной ссылке. По словам Трофимова, наличие такого «карманного помощника» существенно повышает уровень личной безопасности и позволяет избежать паники при активации сирен гражданской обороны.