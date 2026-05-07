Критическая ситуация с мусором в Кемерове: отходы загорелись, едва не угрожая домам

В частном секторе Кировского района Кемерова сложилась, по мнению горожан, критическая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов. На нештатную работу регионального оператора пожаловался редакции информационного портала VSE42.Ru местный житель.

Кемеровчанин заявил, что компания длительное время не вывозит мусор с контейнерной площадки. В результате отходы скапливаются там в больших объемах.

По информации издания, опасения горожан подтвердились — мусор загорелся. Местным жителям пришлось в экстренном порядке вызывать пожарных-спасателей, чтобы профессиональные огнеборцы смогли справиться с бушующим пламенем и не дать огню перекинуться на соседние жилые строения и хозпостройки.

«Что происходит, почему не вывозят мусор?! Вчера был пожар там», – отметил собеседник VSE42.Ru.

Как подтвердили сайту VSE42.Ru в областном управлении МЧС, накануне на этом месте действительно произошло возгорание. Огнем была уничтожена куча мусора. Общая площадь, пройденная пожаром, составила 40 кв. м. Сотрудникам ведомства удалось оперативно локализовать возгорание и полностью предотвратить переход огня на близлежащие строения.

