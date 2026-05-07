Президент РПЛ призвал фанатов смириться и вернуться на трибуны

В среду, 6 мая, на финале Пути регионов Кубка России между «Спартаком» и ЦСКА (1:0) на «Лукойл Арене» был аншлаг. Кубковые матчи зачастую собирают больше зрителей, чем игры РПЛ, так как на них не обязателен паспорт болельщика (Fan ID).

Алаев признался, что давно не видел такой атмосферы на стадионе.

«Потихоньку ситуация меняется. Помним, когда было совсем без болельщиков. Сейчас на некоторых матчах РПЛ бывает такая атмосфера. Я призываю вернуться на все матчи — это реальность. Надо смириться. Всем нужны болельщики на трибунах», — сказал глава РПЛ.

С 2022 года для посещения матчей чемпионата России в высшем дивизионе требуется паспорт болельщика. Активные фанаты большинства клубов РПЛ бойкотировали введение Fan ID, резко обрушив посещаемость матчей чемпионата России.