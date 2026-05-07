В шахте остались 16 человек, остальных вывели: после утреннего инцидента в Калтане добыча угля приостановлена

В Калтанском городском округе Кемеровской области на угольной шахте «Алардинская» произошла аварийная ситуация. Как проинформировали в региональном управлении МЧС, в результате инцидента добыча угля на предприятии временно приостановлена, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, в настоящий момент для поддержания систем жизнеобеспечения в шахте остаются 16 человек. Остальные работники предприятия выведены.

«Для проведения разведки в шахте работают 2 отделения ВГСО 11 человек», — уточнили в МЧС Кузбасса.

Глава Калтана Константин Коробкин прокомментировал ситуацию с задымлением, произошедшим на шахте «Алардинская» в четверг, 7 мая. По его словам, в настоящий момент уполномоченные органы проводят тщательные проверки по факту соблюдения требований промышленной безопасности на этом предприятии.

Мэр также сообщил, что администрация города Калтан полностью сотрудничает со следственными органами. Главная цель этой совместной работы — выяснить все без исключения обстоятельства произошедшего инцидента.

В своем комментарии глава города поблагодарил всех, кто принимал участие в ликвидации последствий утреннего происшествия.

«Благодарю всех, кто оперативно и слаженно действовал в этой непростой ситуации», — отметил мэр Калтана.

Ранее сообщалось, что Ростехнадзор приостановил работы на шести шахтах Кузбасса за неделю.