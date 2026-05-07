Канцелярский нож против девушки: пьяный мужчина напал на сотрудницу ПВЗ в Новокузнецке

В южной столице Кузбасса, городе Новокузнецке, пьяный мужчина ворвался в один из пунктов выдачи интернет-заказов (ПВЗ) и напал на 20-летнюю сотрудницу, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

По предварительным данным следствия, мужчина передвигался по городу в состоянии сильного алкогольного опьянения. Придя в пункт выдачи заказов, он сразу же начал вести себя агрессивно и неадекватно. Между злоумышленником и молодой сотрудницей ПВЗ завязался конфликт. Неизвестно, что именно послужило поводом для ссоры, однако мужчина схватил канцелярский нож и несколько раз ударил девушку в область лица.

«Во время конфликта предполагаемый виновник нанес порез девушке канцелярским ножом, после чего скрылся», — выяснили в пресс-службе Росгвардии.

По информации издания, после инцидента пострадавшая осталась жива. Девушку оперативно осмотрели вызванные на место бригады скорой медицинской помощи. Врачи оказали ей всю необходимую первичную помощь, оценили степень тяжести травм. По мнению специалистов, в госпитализации пациентка не нуждалась. Росгвардейцы передали задержанного сотрудникам правоохранительных органов для дальнейшего разбирательства.

