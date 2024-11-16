Бой завис с первого раунда: у Netflix начались проблемы с вещанием схватки Тайсона и Пола

Схватка Майка Тайсона с боксёром-блогером Джейком Полом началась, однако картинка канала-транслятора Netflix внезапно зависла уже во время первого же раунда.

Зрители смогли увидеть, как боксеры поприветствовали друг друга и успели обменяться парой ударов. После чего трансляция внезапно остановилась.

Напомним, поединок пройдет на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Тайсон, который оказался на полкилограмма тяжелее своего оппонента, имеет за плечами 58 поединков, из которых одержал победу в 50 (44 нокаутом), и 6 поражений. На счету Пола 11 боев, в которых он одержал 10 побед (7 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Поединок пройдет в формате восьми раундов по две минуты.

Ранее сообщалось, что во время прямой трансляции боя, вернее, перед схваткой, телекамера канала Netflix выхватила обнаженные ягодицы 58-летнего Тайсона, показав их всему миру.