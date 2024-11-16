Превью «боя века»: ягодицы Тайсона попали в прямой эфир Netflix, Пол обещает изводить противника бегом

Как пишет Newsweek, зрители трансляции боя на телеканале Netflix жалуются на плохое качество вещания, картинка периодически зависает. Судя по всему, операторы решили в качестве временной компенсации увести фокус разочарования на пикантные фрагменты тела Тайсона.

Во время прямой трансляции боя, вернее, перед схваткой Майка Тайсона с боксером-блогером Джейком Полом, телекамера канала Netflix случайно (или нет?) выхватила обнаженные ягодицы 58-летнего Тайсона, показав их всему миру.

Схватка Тайсона и Джейка Пола стартует в течение ближайших минут. Перед выходом на ринг журналисты в раздевалке Пола поинтересовались, как настроен боец.

«Я готов на все 100%. Я настоящий тигр и готов бегать вокруг Тайсона, пока он не устанет. Я ждал этого момента всю свою жизнь», — признался он.

Напомним, поединок пройдет на вечере бокса в Арлингтоне (штат Техас). Тайсон, который оказался на полкилограмма тяжелее своего оппонента, имеет за плечами 58 поединков, из которых одержал победу в 50 (44 нокаутом), и 6 поражений. На счету Пола 11 боев, в которых он одержал 10 побед (7 нокаутом) и потерпел одно поражение.

Поединок пройдет в формате восьми раундов по две минуты.

Ранее сообщалось, что Тайсон влепил пощечину своему сопернику Полу на финальной битве взглядов.