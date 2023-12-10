Более шестисот человек поучаствовали в ежегодном забеге в маскарадных костюмах в Королеве

Карнавальный забег в Королёве проводится уже седьмой год подряд. В этом году любители спорта выходили на старт карнавального забега в костюмах Деда Мороза, Человека-Паука, Снегурочки, Зайца, Волка и других сказочных персонажей.

Отмечается, что участники соревнований преодолели различные дистанции — от 300 метров для самых юных бегунов до полумарафона — 21,1 километра. Забеги делились на детские и взрослые. Самому маленькому участнику исполнилось два года, а старшему — более 60 лет. Подарки получили самые быстрые спортсмены, а также те, кто придумал креативный костюм.

На территории у Центрального дворца культуры имени Калинина было разбито несколько шатров с отоплением, в которых оборудовали раздевалки для участников и пункт регистрации. Также неподалеку расположилась полевая кухня с горячей едой и чаем. Любой желающий мог бесплатно угоститься гречневой кашей с тушенкой.

В забеге участвовали спортсмены из столицы и многих городов Московской области. Поддерживали участников необычных соревнований и разогревали их перед стартом ростовые куклы — крокодил Гена, Чебурашка и Старуха Шапокляк.