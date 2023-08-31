Более тысячи посетителей собрал оперный концерт «Виртуозы» в Подмосковье

Вчера в парке «Фабричный пруд» в городском округе Реутов прошел оперный концерт «Виртуозы», его посетили более тысячи человек. Об этом сообщили в областном Минкульттуризме.

Посетители мероприятия услышали известные оперные композиции и хиты современной эстрады, а также выступление артистов Мариинского, Большого и других театров России и Белоруссии. Кроме того, для них выступили лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. Отметим, что концерт прошел при информационной поддержке Минкульттуризма Подмосковья.

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