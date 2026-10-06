Рязань стала точкой притяжения: открылся четвертый в стране филиал центра «Россия»

В понедельник, 5 октября, Рязань стала точкой притяжения для сотен жителей и гостей города: в областном центре торжественно открылся филиал Национального центра «Россия». Об этом сообщает издание 7info .

Церемония под названием «Время быть вместе» началась с масштабного флагового шествия, в котором приняли участие более четырехсот человек. От Рязанской ВДНХ до нового здания прошли студенты, курсанты Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища и Академии ФСИН, участники «Движения Первых» и творческие коллективы.

К собравшимся обратился заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, зачитав приветствие Владимира Путина. Глава государства подчеркнул, что в регионе успешно реализуются инициативы в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и культуре, а сам филиал должен стать просветительской площадкой для деловых и творческих встреч. Президент также отметил богатое историческое наследие Рязанщины, которая по праву считается столицей Воздушно-десантных войск России, и вклад ее уроженцев в укрепление Отечества. Позже стало известно, что МИД РФ планирует использовать площадку для проведения международных форумов и привлечения иностранных туристов к знакомству с культурой рязанской земли.

Губернатор Рязанской области Павел Малков уточнил, что это первый подобный центр в Центральном федеральном округе и четвертый в стране. Он пообещал, что территория вокруг здания продолжит развиваться, а сам центр станет важной частью пешеходного маршрута по городу. Главным событием официальной части стала передача символа филиала — буквы «О». По традиции ее оформили с учетом местной специфики: на рязанском варианте изобразили грифона-феникса с герба города. Генеральный директор НЦ «Россия» Наталья Виртуозова, передавая символ губернатору, поблагодарила команду за проделанную работу, отметив, насколько душевной и родной получилась площадка.

После официальных речей для гостей развернулась большая концертная программа. Свои номера представили рязанские коллективы, курсанты-десантники, а также звезды российской эстрады — NANSI & SIDOROV, Вахтанг и Московский государственный академический театр танца «Гжель». Главным хедлайнером вечера стала Татьяна Куртукова. Певица исполнила свои главные хиты, включая «Матушку», «Одного» и «Алешенька», а кульминацией ее выступления стала песня «Матушка-земля», которую артистка спела под зрительские овации.

Завершился праздник грандиозным световым шоу на фасаде здания. Видеомэппинг был посвящен истории России и вкладу Рязанской области в развитие страны. С этого дня в филиале стартовала экскурсионная программа «Душа Рязани – сердце России». Посетить выставку можно со вторника по воскресенье, предварительно записавшись на экскурсию на официальном сайте Национального центра, где в разделе «Афиша» публикуются подробности о предстоящих мероприятиях.

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