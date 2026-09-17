Брат принцессы Дианы раскрыл неудобное правду о Карле III

Карл III после гибели принцессы Дианы в 1997 году якобы сказал ее брату Чарльзу, что о ней «скоро забудут». Об этом граф Спенсер рассказал в своих мемуарах. Цитату из книги приводит Daily Mail.

По словам Спенсера, тогда будущий король Великобритании «излил накопившееся презрение к Диане и ужас от того, что мир был так потрясен ее смертью».

Букингемский дворец отказался комментировать откровения брата Дианы. Представитель короля заявил журналу People, что Чарльз преувеличивает. Он отметил, что Его Величество понимает: боль братской утраты может затуманивать разум, влиять на суждения и окрашивать память так, как другие не осознают даже спустя много лет после потери.

В мемуарах Спенсер рассказывает о браке Дианы и Карла, их свадьбе в 1981 году в Лондоне. Он также описал внебрачные связи, которые привели к разводу в 1996 году. Упоминается и смерть принцессы — Диана погибла в автокатастрофе в Париже, спасаясь от папарацци.

Ранее стало известно о необычной привычке принцессы Дианы, противоречащей королевскому этикету.