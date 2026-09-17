От Niva до Avatr: в России назвали главных автомобильных победителей 2026 года

В России подвели итоги премии «Внедорожник года», в рамках которой лучшие автомобили выбирали экспертное жюри и более 100 тысяч участников народного голосования. Об этом сообщает «Российская газета».

В категории полноразмерных внедорожников экспертное жюри выделило Deepal G318, а большое жюри отдало предпочтение Haval H9. Среди среднеразмерных моделей победителями стали Tank 300 и BAW 212 соответственно.

В компактном классе экспертное жюри выбрало Lada Niva Legend 1.8, тогда как участники народного голосования признали лучшей Lada Niva Travel.

Среди полноразмерных кроссоверов награды получили Volga K50 и GAC GS8. В категории среднеразмерных кроссоверов победителями стали Jetour T1 и Jeland J6. В компактном сегменте экспертное жюри отметило Haval Jolion, а большое жюри — Tenet T4.

Отдельно оценивались моноприводные кроссоверы. В среднеразмерной категории экспертное жюри выбрало Geely Okavango, а народное голосование — «Москвич M70». Среди компактных моделей победителями стали Belgee X50+ и Changan CS35 Plus.

В категории пикапов экспертное жюри присудило победу Foton Tunland G9, а большое жюри — GWM Poer. Среди электрических кроссоверов лидерами стали Evolute i-Joy и Avatr 11.