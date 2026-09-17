Семин назвал виновных в проблемах «Локомотива»

Специалист отметил, что ничейный исход справедлив: игра была равной, моменты создавали обе команды.

«Конечно, у «Локомотива» очень большие проблемы, но они сами себе их создали», — подчеркнул Семин.

«Локомотив» перед сезоном и уже по его ходу лишился целого ряда лидеров. В другие клубы перешли Дмитрий Воробьев, Артем Карпукас и Алексей Батраков, Данил Пруцев вернулся из аренды в «Спартак», а еще несколько игроков недоступны для игры из-за травм. В девяти матчах «Локомотив» набрал лишь семь очков и на данный момент занимает 13-е место.

Ранее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов объяснил, почему в матче с «Крыльями Советов» он выпустил на поле только российских игроков.