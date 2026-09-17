Суд установил порядок встречи экс-мужа Мироновой с их сыном

Так, суд обязал Сороку платить алименты в размере 1/4 с доходов. Общение отца с ребенком будет происходить исключительно в присутствии матери.

Сорока первым подал иск к бывшей жене, требуя установить график встреч с сыном. Мария подала встречный иск о взыскании алиментов за три года, прошедших с развода, и установлении размера выплат до достижения сыном совершеннолетия.

Конфликт возник из-за того, что родители не смогли договориться о графике встреч отца и сына: Андрей не хотел учитывать плотный график мальчика, который учится во втором классе и ежедневно тренируется в теннисе. Миронова предлагала встречаться в элитном загородном поселке, где живет семья, но Сорока отказался.

Отмечается, что после развода Сорока регулярно не платил алименты, эпизодически давая сумму, не превышающую ₽8 тысяч в месяц. В августе на заседании суда Сорока предоставил справку с места работы — он трудится монтировщиком сцены в театре. Средняя зарплата на подобных должностях в столичных театрах — от ₽70 тысяч в месяц или от ₽6 тысяч за смену. При этом Сорока — дипломированный актер.

Развод, по словам Марии, произошел из-за жесткого избиения Сорокой брата актрисы — Алексея. Инцидент случился в доме Мироновой в день рождения ее сына. У брата артистки диагностировали сотрясение мозга и множественные ушибы головы.

Как рассказала Мария, после инцидента ее на протяжении года страдал приступами агрессии, что было подтверждено врачами-невропатологами. Имущественных претензий при разводе не было — недвижимость Миронова приобрела до брака или получила по наследству.

Адвокат актриса заявил, что результат суда соответствует интересам ребенка. Он выразил надежду, что у Андрея проснутся отцовские чувства.

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