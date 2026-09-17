Минус возраст за четыре недели: ученые нашли неожиданный эффект изменения питания

Изменение структуры питания может влиять на показатели, связанные с биологическим старением, уже через четыре недели. Такой результат получили исследователи Университета Сиднея в работе с участием 104 австралийцев в возрасте от 65 до 75 лет, результаты которой опубликованы в журнале Aging Cell.

Биологический возраст определяют не по количеству прожитых лет, а по состоянию организма и совокупности физиологических показателей. Для его оценки ученые использовали данные о 20 биомаркерах, включая холестерин, инсулин и С-реактивный белок, связанный с воспалительными процессами.

Участников случайным образом распределили на четыре группы питания. Во всех рационах белок составлял 14% получаемой с пищей энергии. В двух группах половина белка имела животное происхождение, а половина — растительное. В двух других 70% белка поступало из растительных продуктов. Одновременно участники придерживались рационов с повышенным или пониженным содержанием жиров и соответствующим количеством углеводов.

Участники имели индекс массы тела от 20 до 35. Они не курили, не придерживались вегетарианского питания и не имели диабета второго типа, онкологических, почечных или печеночных заболеваний, пищевой аллергии и непереносимости продуктов.

В группе со смешанным белком и повышенным содержанием жиров значимых изменений расчетного биологического возраста по совокупности биомаркеров не обнаружили. В трех остальных группах показатель снизился. Наиболее убедительный статистический результат получили в группе со смешанным белком и повышенным содержанием углеводов: на белок приходилось 14% энергии, на жиры — 28–29%, на углеводы — 53%.

Исследователи подчеркивают, что снижение расчетного биологического возраста не означает доказанного обратного развития процессов старения. Работа продолжалась всего четыре недели, поэтому пока неизвестно, сохранятся ли изменения в дальнейшем, снизят ли они вероятность возрастных заболеваний и будут ли результаты применимы к другим группам людей.

Руководивший работой доцент Алистер Сеньор отметил необходимость более длительных исследований для оценки связи изменений питания с риском возрастных заболеваний. Доктор Кейтлин Эндрюс также подчеркнула, что полученные данные пока нельзя трактовать как доказательство того, что определенный рацион продлевает жизнь или надолго замедляет старение.