«Неопалимая Купина» 17 сентября: о чем сегодня молятся православные

Имя Моисея переводится как «взятый из воды». Согласно Священному Писанию, младенца спасли из Нила, после чего он вырос при дворе египетского фараона.

Позднее Бог поручил Моисею вывести евреев из египетского рабства. На горе Синай пророк получил десять заповедей. Библейская история также рассказывает о его особой близости с Богом и сиянии лица после общения с Творцом.

Моисей сорок лет вел народ через пустыню. Он умер в возрасте 120 лет, однако не вошел в Обетованную землю.

С именем пророка связан и сюжет иконы «Неопалимая Купина». Образ напоминает о терновом кусте, который Моисей увидел объятым пламенем, но не сгоревшим. В христианской традиции это событие рассматривается как ветхозаветный прообраз Пресвятой Девы, родившей Спасителя и сохранившей непорочность.

Перед «Неопалимой Купиной» верующие молятся о защите жилища от пожаров и ударов молнии. На старинных иконах Богородицу изображают внутри восьмиконечной звезды. Красный цвет символизирует пламя, зеленый — несгоревший куст, а по углам могут находиться архангелы-хранители. Предания связывают молитвы перед этим образом со случаями, когда дома оставались невредимыми среди выгоревших построек.