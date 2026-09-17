Vesta дороже: в России появился новый Nissan с мотором из прошлого

Новый седан Nissan Sylphy Classic появился на российском рынке через поставки из Китая. Автомобили доступны под заказ, а цены на отдельные экземпляры начинаются с 1,6 млн рублей. Об этом сообщает «За рулем».

Для сравнения, Lada Vesta 2026 модельного года с автоматической коробкой в базовой версии стоит 1,631 млн рублей, а цена топовой комплектации с той же трансмиссией достигает 2,02 млн рублей.

Nissan Sylphy Classic 2025 года предлагают привезти в Омск за 1,6 млн рублей с учетом доставки. Заявленная комплектация включает отделку салона экокожей, кожаный руль, камеру заднего вида с парктрониками, подогрев передних сидений, круиз-контроль, бортовой компьютер, мультимедийную систему с сенсорным экраном, кондиционер и бесключевой доступ с запуском двигателя кнопкой.

В Новосибирске автомобиль под заказ оценивается в 1,659 млн рублей, а во Владивостоке стоимость наиболее доступного варианта с доставкой составляет около 1,7 млн рублей.

Есть Sylphy Classic и в наличии. В Барнауле продается автомобиль 2023 года за 2,16 млн рублей. В эту сумму включен коммерческий утилизационный сбор. При этом оснащение машины проще: двигатель запускается ключом, сиденья имеют тканевую обивку, а вместо современной мультимедийной системы установлена магнитола с монохромным дисплеем.

Седан оснащается атмосферным 1,6-литровым двигателем мощностью 122 л. с. и крутящим моментом 135 Нм. Этот мотор относится к семейству силовых агрегатов, знакомых российским автомобилистам по Renault Duster, Logan, Sandero, Kaptur, Arkana, а также Lada Vesta и XRAY.

Конструкция двигателя включает однорядную цепь ГРМ и усиленные опоры. За годы производства были доработаны поршневые кольца. У агрегата нет турбонаддува и гидрокомпенсаторов, а система впрыска является распределенной — MPI.