Китайские машины маскируют под европейские: известные автобренды пошли на неожиданный шаг

Европейские автомобильные бренды все чаще возвращают на рынок исторические марки и выпускают под ними автомобили, созданные на базе китайских моделей. Машины получают новые названия и оформление, однако их техническая основа остается связанной с китайскими производителями, пишет Autonews.

Одним из примеров стал кроссовер Itala 61, представленный на автосалоне в Турине. Модель построена на базе GAC Trumpchi GS8. Другой проект связан с испанской маркой Galloper, которая появилась в 1998 году как совместное предприятие Hyundai и Mitsubishi, а в 2003 году прекратила производство.

Возрожденный Galloper представил в Испании внедорожник Gredos и пикап Ayanet. Эти автомобили являются версиями Dongfeng Rich 6 и Fengdu Paladin. Машины получили 2-литровый бензиновый турбомотор Mitsubishi мощностью 221 л. с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Сначала их будут поставлять из Китая, а позднее компания планирует выпуск 48-вольтовой гибридной версии и локальное производство в Испании.

Исторический бренд Ebro, существующий с 1954 года, также получил новое развитие. В 2023 году его владельцы договорились с Chery о выпуске автомобилей. Производство организовали по технологии CKD на бывшем заводе Nissan возле Барселоны, где выполняются сварка и окраска кузовов.

Первыми моделями стали Ebro S700 и S800 на базе Chery Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus. Они оснащаются 1,6-литровым турбомотором мощностью 147 л. с., роботизированной коробкой передач и передним приводом. Позднее появились S400 на основе Chery Tiggo 4, гибридные версии S700 и S800, а также флагман S900 на базе Chery Tiggo 9X.

Итальянская DR Automobiles начала работу в 2006 году как импортер китайских автомобилей, а затем организовала их сборку в Молизе. Компания использует модели Chery, JAC и BAIC под собственными марками DR, EVO, Sportequipe и ICH-X. В 2024 году итальянское антимонопольное ведомство оштрафовало DR Automobiles на €6 млн за представление автомобилей как итальянских при значительной доле производства в Китае.

В 2026 году DR Automobiles также возродила марку OSCA, основанную братьями Мазерати в 1947 году. Первой новой моделью стала OSCA MT6 на базе Changan Uni-T. Автомобиль получил переработанное оформление кузова, а его 1,5-литровый турбомотор развивает 180 л. с. Над силовой установкой, подвеской, тормозами и выпускной системой работала итальянская команда во главе с бывшим техническим директором Ferrari Роберто Федели. В Турине также показали OSCA MT8 на базе Changan Uni-K.

Похожую схему использовала Renault с моделью Grand Koleos для корейского рынка. Кроссовер создан на основе Geely Monjaro, но получил измененные элементы кузова и фирменное оформление. В салоне сохранилась передняя панель с тремя 12,3-дюймовыми дисплеями.

Renault Grand Koleos предлагается с 2-литровым турбомотором мощностью 211 л. с., 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Версия Esprit Alpine получила полный привод и 8-ступенчатый автомат. Кроме того, доступна гибридная силовая установка E-Tech с 1,5-литровым турбомотором и электродвигателем общей мощностью 245 л. с.