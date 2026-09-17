Дешевле многих «китайцев»: в России нашли почти новый Kia с автоматом

Практически новые седаны Kia Pegas 2023 года начали появляться в продаже в России по цене от 1,65 млн рублей. Автомобили поставляются через альтернативный импорт, а информация о предложениях и характеристиках модели опубликована в материалах «Автоновостей дня».

В Москве стоимость нескольких Kia Pegas составляет около 1,65–1,69 млн рублей. Для сравнения, Changan Alsvin 2024 года предлагается примерно от 1,89 млн рублей, Livan S6 Pro 2023 года — от 2,08 млн рублей, а Changan Eado Plus 2024 года — примерно за 2,49 млн рублей.

Базовые автомобили представлены в комплектации Comfort. В оснащение входят две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электропривод и обогрев наружных зеркал, 14-дюймовые легкосплавные диски, галогенные фары, люк, бортовой компьютер, USB-порт, 12-вольтовая розетка и штатная аудиосистема с монохромным дисплеем.

Kia Pegas оснащается 1,4-литровым атмосферным бензиновым двигателем MPI мощностью 95 л. с. и четырехступенчатой автоматической коробкой передач. В конструкции нет турбомотора, робота или вариатора, что может быть важно для покупателей, предпочитающих более традиционную силовую установку.

При этом Pegas официально в России не продается. Поэтому перед покупкой автомобиля альтернативного импорта необходимо отдельно уточнять условия гарантии, обслуживания, доступность запчастей и историю конкретной машины.

В Новосибирске также появился Kia Pegas 2025 года в комплектации Elite стоимостью около 1,99 млн рублей. Такая версия получила мультимедийную систему с сенсорным экраном и рулевое колесо с элементами управления функцией Hands-free и телефонными звонками.

Габариты седана составляют 4300 мм в длину, 1700 мм в ширину и 1460 мм в высоту, колесная база — 2570 мм. Перед покупкой также рекомендуется проверить электронный ПТС, страну первоначальной поставки, таможенное оформление и возможность приобретения необходимых деталей.