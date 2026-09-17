Голодать больше не нужно: глава Минздрава раскрыл главный принцип похудения

При снижении веса ключевым фактором является устойчивый дефицит калорий, а не голодание. Об этом на лекции «Здравоохранение России: профилактика, инновации, здоровое долголетие» в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщает ТАСС .

По словам министра, для изменения массы тела необходимо длительное соблюдение дефицита калорий. Само по себе голодание, независимо от выбранного формата, не является эффективной стратегией снижения веса.

Мурашко также отметил важность сбалансированного питания. Рацион, по его словам, должен учитывать индивидуальные потребности организма.

Дополнительный прием витаминов и микронутриентов рекомендуется только при наличии медицинских показаний. Бесконтрольное употребление таких препаратов может привести к негативным последствиям.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова предупредила о рисках самостоятельного применения препаратов для снижения веса, включая «Оземпик» и его аналоги.