Месячные и храм: священник раскрыл, можно ли женщинам прикасаться к мощам

Женщинам разрешается прикладываться к мощам во время менструации, поскольку современная церковная практика не рассматривает этот физиологический процесс как препятствие для молитвы и поклонения святыням. Об этом священник Виктор Никишов сообщил журналу «Фома».

По словам клирика, современные средства гигиены позволяют женщинам посещать храмы во время месячных без опасений нарушить требования, связанные с почитанием святынь. Физиологический процесс, отметил священник, не препятствует молитве и поклонению мощам.

Никишов пояснил, что ветхозаветные предписания о ритуальной чистоте не применяются к христианской практике в прежнем виде. При этом в церковной традиции приоритет отдается духовному состоянию человека.

Священник также сослался на позицию патриарха Сербского Павла, который указывал, что естественные физиологические особенности женщины сами по себе не делают ее молитвенно нечистой.

В документах Русской православной церкви нет общего запрета на прикосновение к святыням во время менструации. Вместе с тем отдельные ограничения могут сохраняться в отношении участия в таинстве причащения.