«Москвич 8» исчезает из салонов: у дилеров остался почти последний кроссовер

У российских дилеров практически закончились флагманские кроссоверы «Москвич 8». По данным официального сайта марки, в разделе автомобилей в наличии остается один экземпляр, тогда как на крупных классифайдах размещено около шести предложений. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили», передают Известия.

По информации «Автостат Инфо», в августе в России впервые в текущем году не было зарегистрировано ни одного нового «Москвича 8». Всего за первые восемь месяцев на учет поставили 130 автомобилей этой модели.

Продажи «Москвич 8» стартовали в июле 2025 года. Сейчас кроссовер представлен в четырех комплектациях стоимостью от 3,13 млн до 3,54 млн рублей.

Длина модели составляет 4825 мм, колесная база — 2830 мм. Автомобиль имеет трехрядный салон и передний привод. Под капотом устанавливается безальтернативный 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, работающий в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.

На фоне текущей ситуации завод «Москвич» продолжает подготовку новых моделей. В сентябре стало известно, что первым автомобилем марки с гибридной силовой установкой станет кроссовер на базе М70. Для этой модели предприятие уже установило роботизированную сварочную линию, а выпуск гибридной версии запланирован на 2027 год.