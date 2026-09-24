Махачкалинское «Динамо» усилится бывшим полузащитником сборной России

По данным источника, футболист успешно прошел медосмотр в клубе из Дагестана и подпишет контракт по схеме 1+1, будучи свободным агентом.

В минувшем сезоне Кузяев играл за «Рубин». В 16 матчах в РПЛ хавбек не отметился результативными действиями.

Кузяев пять раз становился чемпионом России в составе «Зенита». За национальную сборную он провел 51 матч и забил три гола.

Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, кто из свободных агентов может пополнить клубы РПЛ.