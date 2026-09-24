Махачкалинское «Динамо» усилится бывшим полузащитником сборной России
Sport24: полузащитник Кузяев перейдет в махачкалинское «Динамо»
Фото: [ФК «Рубин»]
Бывший полузащитник сборной России Далер Кузяев в ближайшие часы станет игроком махачкалинского «Динамо», сообщает Sport24.
По данным источника, футболист успешно прошел медосмотр в клубе из Дагестана и подпишет контракт по схеме 1+1, будучи свободным агентом.
В минувшем сезоне Кузяев играл за «Рубин». В 16 матчах в РПЛ хавбек не отметился результативными действиями.
Кузяев пять раз становился чемпионом России в составе «Зенита». За национальную сборную он провел 51 матч и забил три гола.
Ранее портал «Подмосковье сегодня» рассказал, кто из свободных агентов может пополнить клубы РПЛ.