«Легкий элемент глумления либо жестокое издевательство»: Казанский отреагировал на отстранение Разина
Комментатор Казанский об отстранении Разина: «Легкий элемент глумления»
Фото: [ХК «Металлург»]
Комментатор Денис Казанский отреагировал в соцсетях на отстранение главного тренера «Металлурга» Андрея Разина.
Магнитогорский клуб сообщил об этом решение, признав наличие конфликта между тренером и игроками.
«Ого! Приплыли. Легкий элемент глумления. Либо жесткое издевательство. Если тренер может отстранить игрока, то руководство может отстранить тренера. Только игрок вернется так или иначе. А как в твой ситуации возвращаться тренеру — не понимаю», — написал Казанский.
Комментатор назвал метод остранения довольно странным. При этом Казанский признает, что обстановка в клубе была действительно накаленной: «Могло вспыхнуть в любой момент».
Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что принятое решение должно остановить эскалацию в отношениях между тренерами и хоккеистом.
Отметим, что «Металлург» возглавляет Восточную конференцию КХЛ, набрав 19 очков в 13 матчах.