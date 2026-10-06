«Легкий элемент глумления либо жестокое издевательство»: Казанский отреагировал на отстранение Разина

Магнитогорский клуб сообщил об этом решение, признав наличие конфликта между тренером и игроками.

«Ого! Приплыли. Легкий элемент глумления. Либо жесткое издевательство. Если тренер может отстранить игрока, то руководство может отстранить тренера. Только игрок вернется так или иначе. А как в твой ситуации возвращаться тренеру — не понимаю», — написал Казанский.

Комментатор назвал метод остранения довольно странным. При этом Казанский признает, что обстановка в клубе была действительно накаленной: «Могло вспыхнуть в любой момент».

Директор «Металлурга» Алексей Жлоба заявил, что принятое решение должно остановить эскалацию в отношениях между тренерами и хоккеистом.

Отметим, что «Металлург» возглавляет Восточную конференцию КХЛ, набрав 19 очков в 13 матчах.