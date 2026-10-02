Кузнецов продержался в «Сибири» месяц: контракт расторгнут по обоюдному согласию

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов расторг контракт с «Сибирью»

Культура и спорт

Фото: [ХК «Сибирь»]

Обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов расторг контракт с новосибирской «Сибирью». Об этом ТАСС рассказал агент игрока Шуми Бабаев.

По словам агента, Кузнецов сам обратился в клуб с просьбой отпустить его по семейным обстоятельствам, а руководство «Сибири» пошло навстречу.

34-летний форвард подписал годичный контракт с новосибирским клубом в августе. В регулярном чемпионате КХЛ Кузнецов сыграл за «Сибирь» восемь матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.

Евгений Кузнецов начинал свою карьеру в челябинском «Тракторе», а большую ее часть провел в составе «Вашингтон Кэпиталз», с которым в 2018 году выиграл Кубок Стэнли. После возвращения в Россию нападающий играл за СКА, «Металлург» и «Салават Юлаев».

Ранее стало известно, что новым президентом ИИХФ избран немец Франц Райндль.

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