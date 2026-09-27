Юрист раскрыл, может ли отель, в котором погиб Соседов, ответить за его смерть

Газета.Ru: отель, в котором погиб Соседов, может понести за это ответственность

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

Отель, в котором погиб музыкальный критик Сергей Соседов, может понести ответственность за трагедию. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил юрист Давид Адамс. Решающими факторами, по его словам, могут стать судебно-медицинская экспертиза, записи с камер видеонаблюдения, а также обследование площадки и лестницы.

Адамс подчеркнул, что экспертами предстоит выяснить, потерял ли Соседов сознание из-за состояния здоровья или смертельную травму вызвало падение. По его словам, также должны будут проверить, соответствовали ли ступени, покрытие, освещение и поручни требованиям, действовавшим для этого здания.

«Проверят и то, как гостиница проводила осмотры и ремонт», — сказал юрист.

Напомним, Соседов скончался в возрасте 58 лет после падения с лестницы в отеле города Нерюнгри в Якутии. Причиной смерти стали полученные травмы: перелом основания черепа, кровоизлияние и отек мозга. В Якутии он должен был возглавить жюри конкурса красоты.

По словам юриста, если правоохранители выявят нарушения, ответственный может получить до шести лет лишения свободы. При ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей возможна квалификация по ст. 109 УК РФ с наказанием до трех лет. Отвечать по уголовному делу будет конкретный человек, чьи решения или бездействие находились в причинной связи с гибелью. Близкие покойного, заключил Адамс, могут потребовать компенсацию расходов на похороны и выплаты из-за потери кормильца.

Ранее певец Сергей Пенкин высказался о смерти Сергея Соседова.

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