«Боюсь находиться там один»: Прохор Шаляпин сделал признание после покупки дома

42-летний певец и шоумен Прохор Шаляпин стал владельцем особняка в Москве и сейчас обустраивает дом и участок. Из-за занятий с недвижимостью артист все реже появляется на громких вечеринках, пишет MK.RU.

В СМИ говорили, что Прохор купил дом за ₽150 млн рублей, но артист опроверг эти сведения. Шаляпин удивился такой оценке и заявил, что у него даже нет таких денег. По словам артиста, он приобрел не роскошное поместье, а «обычный домик, маленький, на окраине Москвы».

Участок, отметил Прохор, большой, на нем растут вековые сосны и взрослые деревья, атмосфера там спокойная и немного уединенная. Пока на участке только убрали траву, но масштабного озеленения не планируется. Несмотря на уют и природную красоту, Шаляпин признался, что ему не по себе находится в доме самому.

«Я пока, честно говоря, боюсь находиться там один. Всегда с кем-то стараюсь быть», — признался шоумен.

При этом артист не связывает свой страх с мистикой и не верит в домовых. Для Шаляпина новый дом — это одновременно радость и непривычный формат жизни. С одной стороны, у него есть свое пространство, тишина и природа, с другой — нужно привыкать к тишине, и пока певец предпочитает делать это не в одиночестве.

Ранее сообщалось, что актер Дмитрий Нагиев объединил три участка в Подмосковье и создал семейное поместье.