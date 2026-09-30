«Очень волновалась»: Тодоренко призналась, что поступила сразу в два университета

36-летняя телеведущая Регина Тодоренко исполнила свою давнюю мечту и поступила сразу в два университета, сообщает Super со ссылкой на нее саму.

По словам Регины, уже в октябре она начнет обучение по программе MBA «Стратегический маркетинг и менеджмент» в Британской высшей школе дизайна и в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Тодоренко призналась, что сильно волновалась перед очным собеседованием — даже сильнее, чем перед некоторыми эфирами.

«На прошлой неделе я наконец получила свое счастливое письмо. Я поступила!», — сказала телеведущая.

Она призналась, что вновь получить образование было ее давней мечтой. Более того, телеведущая хотела учиться в разных странах, знакомиться с людьми с разным опытом, смотреть на мир с разных сторон и постоянно расширять собственные возможности.

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