Стало известно, где живут родители Джигана

Фамилия Вайнштейн досталась рэперу Джигану от прабабушки по отцовской линии, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Светский хроник». В официальных документах артист значится как Устименко.

По информации источника, мать Джигана зовут Оксана, она родила сына в 17 лет в Одессе и долгое время занималась торговлей одеждой как индивидуальный предприниматель. Рэпер никогда не упоминал имя матери, не публиковал совместные фотографии и не рассказывал о ней публично.

Отец артиста, Александр, был моряком дальнего плавания и работал на круизном лайнере класса люкс. Именно отец привез сыну кассеты с зарубежной музыкой, что зародило у Джигана интерес к сцене.

В Сети ходили слухи о том, что «влиятельные родители» помогали Джигану в сложных ситуациях, но подтверждений этому найдено не было. В телефонной книжке одного из знакомых отца рэпера мужчина был записан как «брат министра», однако родственной связи между отцом Джигана и министром Устименко, который был на Украине, нет — это видно по отчествам.

30 сентября продюсер Сергей Дворцов подтвердил «Газете.Ru», что у рэпера Джигана есть покровители — очень влиятельные люди.

Ранее стало известно, что Джиган сбежал из израильского рехаба.