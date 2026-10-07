Стало известно, где живут родители Джигана
Газета.Ru: родители рэпера Джигана, который лечится в рехабе, живут на Украине
Фото: [соцсети]
Фамилия Вайнштейн досталась рэперу Джигану от прабабушки по отцовской линии, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телеграм-канал «Светский хроник». В официальных документах артист значится как Устименко.
По информации источника, мать Джигана зовут Оксана, она родила сына в 17 лет в Одессе и долгое время занималась торговлей одеждой как индивидуальный предприниматель. Рэпер никогда не упоминал имя матери, не публиковал совместные фотографии и не рассказывал о ней публично.
Отец артиста, Александр, был моряком дальнего плавания и работал на круизном лайнере класса люкс. Именно отец привез сыну кассеты с зарубежной музыкой, что зародило у Джигана интерес к сцене.
В Сети ходили слухи о том, что «влиятельные родители» помогали Джигану в сложных ситуациях, но подтверждений этому найдено не было. В телефонной книжке одного из знакомых отца рэпера мужчина был записан как «брат министра», однако родственной связи между отцом Джигана и министром Устименко, который был на Украине, нет — это видно по отчествам.
30 сентября продюсер Сергей Дворцов подтвердил «Газете.Ru», что у рэпера Джигана есть покровители — очень влиятельные люди.
Ранее стало известно, что Джиган сбежал из израильского рехаба.