«Поехала чуток кукухой»: сестра Бузовой высказалась о воспитании дочери

Анну Бузову, 38-летнюю сестру певицы и телеведущей Ольги Бузовой, раскритиковали за то, как она проводит время с полуторамесячной дочерью, передает Super.

Анна рассказывала, что поет дочери песни, в том числе «Мало половин» своей сестры, а также композиции на английском языке. Муж Анны тоже активно участвует в воспитании дочери — читает ей сказки.

При этом некоторые подписчики усомнились в пользе таких методов: поклонники считают, что в таком раннем возрасте ребенок еще ничего не понимает. Анна не стала молчать и дала свой ответ на хейт.

Бузова объяснила, что не ждет от дочери осознанного восприятия песен или сказок, а видит в этом прежде всего способ проявить заботу и провести время с ребенком.

«Я, конечно, поехала чуток кукухой: материнство творит чудеса и трансформации. Но не настолько, чтобы не понимать очевидных вещей, что, когда ребеночку 1,5 месяца, как будто бы ей все равно, на каком языке я с ней разговариваю. Блин, вы серьезно?» — отметила Анна.

Она добавила, что такие способы относятся ко времяпровождению с малышкой, так как она ощущает тепло родителей, из заботу и голоса.

Ранее Ольга Бузова призналась, что не знает, где ей встретить подходящего мужчину.