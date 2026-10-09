Быстров раскритиковал Тюкавина за легкомысленный настрой в матче против Нигерии

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «Чемпионатом» раскритиковал отношение нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за его настрой в товарищеском матче сборных России и Нигерии (3:3).

Быстров заявил, что некоторые футболисты, вышедшие в стартовом составе, полностью отдавались игре, а затем заменившие их звезды «вышли на футбольное поле со спущенными щитками чисто посмеяться». Собеседник издания уточнил, что он имеет в виду именно Тюкавина.

«Нам нужно иметь уважение к людям, которые полностью заполнили стадион и болели. Наверное, все-таки можно 30 сраных минут отбегать, а не пешком ходить. Твоя команда два пропустила, а ты выходишь и смеешься», — сказал Быстров.

По его мнению, даже товарищеский статус матча не дает права игроку сборной так относиться к своему делу.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что с Нигерией команда сыграла один из своих лучших матчей.