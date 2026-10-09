Быстров раскритиковал Тюкавина за легкомысленный настрой в матче против Нигерии

Быстров разнес Тюкавина за матч с Нигерией: «Вышел походить по полю»

Культура и спорт

Фото: [РФС]

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «Чемпионатом» раскритиковал отношение нападающего «Динамо» Константина Тюкавина за его настрой в товарищеском матче сборных России и Нигерии (3:3).

Быстров заявил, что некоторые футболисты, вышедшие в стартовом составе, полностью отдавались игре, а затем заменившие их звезды «вышли на футбольное поле со спущенными щитками чисто посмеяться». Собеседник издания уточнил, что он имеет в виду именно Тюкавина.

«Нам нужно иметь уважение к людям, которые полностью заполнили стадион и болели. Наверное, все-таки можно 30 сраных минут отбегать, а не пешком ходить. Твоя команда два пропустила, а ты выходишь и смеешься», — сказал Быстров.

По его мнению, даже товарищеский статус матча не дает права игроку сборной так относиться к своему делу.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что с Нигерией команда сыграла один из своих лучших матчей.

Читайте также

Бразилец из ЦСКА назвал три любимых русских слова: приличным оказалось только одно

Бразилец из ЦСКА назвал три любимых русских слова: приличным оказалось только одно

«Краснодар» обратился в РФС с просьбой пересмотреть формат Кубка: «быки» против финала исключительно в Москве

«Краснодар» обратился в РФС с просьбой пересмотреть формат Кубка: «быки» против финала исключительно в Москве

Боня призвала общаться с деревьями: она считает, что разговоры с ними спасают

Боня призвала общаться с деревьями: она считает, что разговоры с ними спасают

Иван Охлобыстин с женой попал под обстрел ВСУ

Иван Охлобыстин с женой попал под обстрел ВСУ

«Люди читают ж…»: Кирилл Сафонов ответил на слухи о расставании с Савельевой

«Люди читают ж…»: Кирилл Сафонов ответил на слухи о расставании с Савельевой

«Фокус сместился на внутреннее состояние»: Валиева рассказала, как изменилась ее жизнь за четыре года

«Фокус сместился на внутреннее состояние»: Валиева рассказала, как изменилась ее жизнь за четыре года

Стало известно, сколько на подарок жене потратил Алексей Воробьев

Стало известно, сколько на подарок жене потратил Алексей Воробьев

«Ленком» отказался продлевать контракты с популярными блогерами-актерами Андреевыми

«Ленком» отказался продлевать контракты с популярными блогерами-актерами Андреевыми

Не стало сыгравшего в фильме «Союз Спасения» актера Олега Наумова

Не стало сыгравшего в фильме «Союз Спасения» актера Олега Наумова

Экс-участница «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили разорвала отношения со звездой «Титанов»

Экс-участница «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили разорвала отношения со звездой «Титанов»

Валерий Карпин пообещал найти новые козыри на следующий матч сборной

Валерий Карпин пообещал найти новые козыри на следующий матч сборной

«Я снова обвинена во всех смертных грехах»: Валентина Алексеева сделала заявление о свадьбе

«Я снова обвинена во всех смертных грехах»: Валентина Алексеева сделала заявление о свадьбе

Добавьте mosregtoday.ru в избранное