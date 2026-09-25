Экс-участница «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили разорвала отношения со звездой «Титанов»

VOICE: экс-звезда «Битвы экстрасенсов» Джебисашвили рассталась с Земляковым

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

41-летняя финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Лина Джебисашвили разорвала отношения с 34-летним участником шоу «Титаны» Артемом Земляковым, сообщает VOICE.

Телезвезда объяснила, что чувствует себя уверенной и независимой и сама выбирает, с кем быть. Лина удалила из своего аккаунта совместные снимки с Земляковым.

«Мой прайм-тайм 100%! Я за искренность, честность, яркость и позитив! Воздуханов шлю куда подальше!» — заявила она.

Лина отметила, что теперь получает множество приглашений на свидания и другие встречи. Она призвала мужчин не останавливать внимание к ней, потому что ей это нравится.

В июле Джебисашвили рассказала о разрыве помолвки с видеоинженером канала ТНТ Юрием Фунтовым, отметив, что экс-возлюбленный часто ее обижал. Тогда же экстрасенс рассекретила нового избранника — белорусского бойца ММА, профессионального борца и фитнес-тренера Артема Землякова.

Ранее финалистка «Битвы экстрасенсов» Лина Джебисашвили покаялась в церкви.

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