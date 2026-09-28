«Люди читают ж…»: Кирилл Сафонов ответил на слухи о расставании с Савельевой

Его комментарий был резким и кратким.

«Люди читают ж…», — ироничного отреагировал актер на волну домыслов, которая длится больше месяца.

Слухи о разладе в семье появились после того, как Савельева перевезла семилетнего сына из Израиля в Москву и отдала его в первый класс столичной школы. Тогда певица намекнула на перемены в жизни. Сафонов в это время опубликовал философский пост о судьбе и «ржавых гвоздях».

Позже Савельева признала, что в отношениях с мужем действительно настал «непростой период», но подчеркнула, что они не разводятся. Певица также опровергла слухи об абьюзе, назвав их «абсолютной чушью».

Савельева и Сафонов женаты с 2010 года. Их сын родился в 2019 году. В 2022 году семья переехала в Израиль, а в 2024-м Савельева вернулась в Москву из-за болезни матери. Сейчас певица живет в России с сыном, а Сафонов остается в Израиле.

Ранее певец Стас Михайлов впервые высказался о расставании с женой.