«Люди читают ж…»: Кирилл Сафонов ответил на слухи о расставании с Савельевой

Teleprogramma.org: Сафонов резко ответил на слухи о расставании с Савельевой

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

53-летний актер впервые публично высказался о слухах, связанных с расставанием с женой, бывшей солисткой группы «Фабрика», 42-летей Сашей Савельевой, сообщает Teleprogramma.org.

Его комментарий был резким и кратким.

«Люди читают ж…», — ироничного отреагировал актер на волну домыслов, которая длится больше месяца.

Слухи о разладе в семье появились после того, как Савельева перевезла семилетнего сына из Израиля в Москву и отдала его в первый класс столичной школы. Тогда певица намекнула на перемены в жизни. Сафонов в это время опубликовал философский пост о судьбе и «ржавых гвоздях».

Позже Савельева признала, что в отношениях с мужем действительно настал «непростой период», но подчеркнула, что они не разводятся. Певица также опровергла слухи об абьюзе, назвав их «абсолютной чушью».

Савельева и Сафонов женаты с 2010 года. Их сын родился в 2019 году. В 2022 году семья переехала в Израиль, а в 2024-м Савельева вернулась в Москву из-за болезни матери. Сейчас певица живет в России с сыном, а Сафонов остается в Израиле.

Ранее певец Стас Михайлов впервые высказался о расставании с женой.

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