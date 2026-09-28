«Люди читают ж…»: Кирилл Сафонов ответил на слухи о расставании с Савельевой
Teleprogramma.org: Сафонов резко ответил на слухи о расставании с Савельевой
Фото: [соцсети]
53-летний актер впервые публично высказался о слухах, связанных с расставанием с женой, бывшей солисткой группы «Фабрика», 42-летей Сашей Савельевой, сообщает Teleprogramma.org.
Его комментарий был резким и кратким.
«Люди читают ж…», — ироничного отреагировал актер на волну домыслов, которая длится больше месяца.
Слухи о разладе в семье появились после того, как Савельева перевезла семилетнего сына из Израиля в Москву и отдала его в первый класс столичной школы. Тогда певица намекнула на перемены в жизни. Сафонов в это время опубликовал философский пост о судьбе и «ржавых гвоздях».
Позже Савельева признала, что в отношениях с мужем действительно настал «непростой период», но подчеркнула, что они не разводятся. Певица также опровергла слухи об абьюзе, назвав их «абсолютной чушью».
Савельева и Сафонов женаты с 2010 года. Их сын родился в 2019 году. В 2022 году семья переехала в Израиль, а в 2024-м Савельева вернулась в Москву из-за болезни матери. Сейчас певица живет в России с сыном, а Сафонов остается в Израиле.
Ранее певец Стас Михайлов впервые высказался о расставании с женой.