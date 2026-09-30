Не стало сыгравшего в фильме «Союз Спасения» актера Олега Наумова

Казахстанский и российский актер и каскадер Олег Наумов, сообщило MK.RU со ссылкой на международную группу профессиональных каскадеров Nomad Stunts. Ему было 56 лет. Трагедия произошла во время очередных съемок.

Команду Nomad Stunts в 2000 году организовал постановщик трюков Жайдарбек Кунгужинов. Наумов снялся в двух казахстанских проектах: сериале «Честь офицера» и фильме «Биржан-сал». Российские зрители видели работу Олега в фильмах «Крым», «Союз Спасения» и «Тобол». Всего в экранной биографии артиста девять проектов.

Наумов имел звание кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике. У него был черный пояс II дана по тхэквондо (ITF). Олег также являлся мастером спорта международного класса по тхэквондо. Он стал бронзовым призером чемпионата мира по тхэквондо в 1994 году. Артист дважды побеждал на чемпионате Республики Кыргызстан по тхэквондо в 1996 году.

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